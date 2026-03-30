Биатлонисты Подмосковья выиграли 17 медалей на чемпионате России

Сборная Подмосковья завоевала 17 медалей на чемпионате России по биатлону, который проходил с 8 января по 29 марта 2026 года в Ижевске, Тюмени и Увате. В финальных стартах спортсмены региона добавили в копилку две награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В заключительный день турнира Саид Каримулла Халили и Анастасия Халили выиграли марафоны среди мужчин и женщин. Эти победы стали частью общего успеха сборной региона, которая по итогам чемпионата завоевала девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали.

Сезон начался с серебра Анастасии Зыряновой и Рустама Каюмова в одиночной смешанной эстафете в Ижевске. В спринте в Тюмени Саид Каримулла Халили взял золото, Анастасия Халили — бронзу, а в суперспринте она добавила серебро. В женском масс-старте на 12,5 км Халили стала второй, а в мужском масс-старте на 15 км Саид Каримулла Халили выиграл золото в Тюмени и бронзу в Ижевске.

В гонке преследования Анастасия Халили завоевала золото, Кристина Резцова — серебро, Саид Каримулла Халили также стал победителем среди мужчин. Золото в смешанной эстафете выиграли Анастасия Халили, Кристина Резцова, Кирилл Стрельцов и Саид Каримулла Халили. Мужская команда заняла второе место, но стала первой среди российских сборных, а женская эстафета принесла серебро.

Финальной дисциплиной стал суперпасьют: Анастасия Халили одержала победу, Саид Каримулла Халили финишировал вторым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.