Биатлонисты из Подмосковья завоевали серебро и бронзу на чемпионате России в Ижевске

Спортсмены Московской области выиграли серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по биатлону, который проходил с 6 по 12 января 2026 года в Ижевске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Анастасия Зырянова и Рустам Каюмов из областного центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Истра) стали серебряными призерами в одиночной смешанной эстафете. Золото в этой дисциплине завоевала команда Свердловской области, бронза — у спортсменов Тюменской области. В большом масс-старте на 15 км среди мужчин бронзовую медаль выиграл Саид Каримулла Халили, также представляющий центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры. Первое и второе места заняли биатлонисты Свердловской области.

Чемпионат России по биатлону проходил в Ижевске в рамках федеральной программы «Спорт России». В марте спортсмены продолжат участие в соревнованиях в Тюмени и Увате.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.