Биатлонисты из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке Содружества в Белоруссии

Спортсмены из Московской области Анастасия Халили и Саид Каримулла Халили выиграли три серебряные и две бронзовые медали на IV этапе Кубка Содружества по биатлону, который прошел с 19 по 25 января 2026 года в деревне Раубичи (Белоруссия), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Анастасия Халили, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры, стала серебряным призером в женском спринте на 7,5 км. Вместе с ней второе место заняла Анастасия Томшина, а победу одержала Маргарита Болдырева.

В смешанной эстафете (2 женщины по 6 км и 2 мужчины по 7,5 км) Халили завоевала еще одно серебро в составе сборной «Российская Федерация-1» вместе с Наталией Шевченко, Савелием Коноваловым и Кириллом Бажиным. Первое место заняли белорусские спортсмены, третьими стали представители команды «Российская Федерация-2».

Бронзовую медаль Анастасия Халили получила в гонке преследования на 10 км. Победила Наталия Шевченко, второе место заняла Анна Сола из Белоруссии.

Саид Каримулла Халили, также представляющий Истру, завоевал серебро в мужском спринте на 10 км. Первое место занял Савелий Коновалов, третьим стал Антон Смольский из Белоруссии. В гонке преследования на 12,5 км Саид Каримулла Халили финишировал третьим, уступив Коновалову и Смольскому.

В составе сборной Московской области на Кубке Содружества также выступает Кристина Резцова. Всего в турнире шесть этапов, пять из которых проходят в России, а один — в Раубичах. Финал соревнований состоится в Мурманске в апреле 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.