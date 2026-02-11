Биатлонисты из Подмосковья выиграли четыре медали на этапе Кубка Содружества в Сочи

Спортсмены из Подмосковья завоевали два золота, серебро и бронзу на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Сочи с 11 по 15 февраля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На пятом этапе Кубка Содружества в Сочи подмосковные биатлонисты показали высокие результаты, завоевав четыре медали.

В мужском спринте на 10 км победу одержал Саид Каримулла Халили из областного Центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Истра), преодолев дистанцию за 24 минуты 30 секунд и не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место занял Кирилл Бажин, уступив победителю 13,4 секунды, а бронзу получил Роман Сурнев из того же центра с отставанием 23,3 секунды.

В женском спринте на 7,5 км первое место заняла Анастасия Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра), показав результат 21 минута 53 секунды. Серебро завоевала Кристина Резцова, уступив лидеру 10,9 секунды, третьей стала Наталья Шевченко с отставанием 47 секунд.

Соревнования проходят на олимпийском лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» и собрали более ста спортсменов из России и Белоруссии, которые разыгрывают медали в четырех дисциплинах биатлона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.