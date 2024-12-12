Биатлонисты из Подмосковья стали победителями и призерами чемпионата РФ

Подмосковные спортсмены Полина Шевнина и Кирилл Стрельцов завоевали золотую и серебряную медали по итогам мужской и женской индивидуальной гонки в рамках чемпионата России по биатлону, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Полина Шевнина уверенно финишировала первой на дистанции 15 км, допустив на стрельбище лишь один промах. Второе время гонки показала Наталия Шевченко из Свердловской области. Ее отставание составило 6,4 секунды. Замкнуть призовую тройку удалось Виктории Сливко. Она уступила победительнице 32,4 секунды, допустив два промаха.

«Допустила обидный промах на последней двадцатой мишени. Но все равно удалось выиграть. Я довольна своей работой сегодня, шла ходом не ускоряясь, варьировала темп, а на последнем круге хорошо поработала. Всю гонку я думала только о семье, знала, что они где-то рядом, искала их глазами», — поделилась эмоциями Полина Шевнина, ставшая чемпионкой России в индивидуальной гонке впервые за карьеру.

В мужской индивидуальной гонке на 20 км Кирилл Стрельцов завоевал серебряную награду. Он допустил два промаха на огневых рубежах и уступил 39 секунд победителю гонки, чемпиону мира Александру Логинову из Тюменской области. Третье место за Рустамом Каюмовым из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Мужская и женская индивидуальная гонка в рамках чемпионата России по биатлону прошла 12 декабря в городе Ижевск.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.