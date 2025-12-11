Биатлонистка Подмосковья завоевала бронзу на этапе Кубка России

В дисциплине «индивидуальная гонка 12,5 км» среди женщин Кристина Резцова (Областной центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) финишировала третьей. Лидером старта стала представительница ХМАО-Югра, а серебряным призером спортсменка из Красноярского края.

«Я накануне пропустила тренировку, потому что заболело горло, видимо, после мороза. Подошла на рубеж, ужасно пробивал пульс, не было устойчивости. Отсюда три промаха. Ранее я поменяла местонахождение обоймы. Стараюсь тренировать новую изготовку, поэтому эксцессов не было, кроме подхода на первую стойку. Самочувствие с утра было не очень хорошее. Мне не хватало проработки. Старалась размяться перед гонкой, которая оказалась одной из самых тяжелых. Движения замедленные. В других гонках, думаю, буду бежать лучше», — сказала Кристина Резцова в эфире «Матч ТВ».

II этап Кубка России по биатлону сезона 2025/2026 проходит с 11 по 14 декабря 2025 года в Тюмени в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

