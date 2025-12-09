Биатлонистка Подмосковья завоевала бронзовую медаль на международных соревнованиях

Подмосковная спортсменка Кристина Резцова стала бронзовым призером II этапа международных соревнований по биатлону «Кубок Содружества» в дисциплине «масс-старт», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка областного центра олимпийских видов спорта и подмосковной СШОР «Истина (Истра) Кристина Резцова стала бронзовым призером женской гонки с общего старта на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победителем масс-старта стала представительница сборной России Виктория Метеля, а серебро завоевала еще одна участница национальной сборной Анастасия Гришина.

II этап международных соревнований по биатлону «Кубок Содружества» проходил с 1 по 8 декабря 2025 года в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра). Участниками стали биатлонисты из России и Белоруссии.

Особенность турнира заключается в том, что спортсмены набирают зачетные очки как на роллерных, так и на лыжных этапах. Такой формат является уникальным для современного мирового биатлона. I этап Кубка прошел в сентябре в Сочи.

Пять последующих этапов Кубка проходят на снегу. С 19 по 21 декабря спортсмены будут соревноваться в Чайковском в рамках III этапа. Раубичи примут IV этап в конце января 2026 года. Сочи вновь соберет биатлонистов в феврале 2026 года на соревнованиях V этапа Кубка. Финал турнира пройдет в Мурманске в начале апреля.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.