Биатлонистка Подмосковья стала победительницей четвертого этапа Кубка Содружества

Анастасия Халили стала победительницей спринтерской гонки в рамках четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону. Подмосковная биатлонистка преодолела дистанцию в 7,5 километров за 19 минут и 29,1 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Это мой первый и долгожданный ноль в сезоне. На стрельбище были небольшие порывы ветра, рада, что удалось справиться. Но гонка получилась сегодня сложная. Мне помогло, что я стартовала под третьем номером, в первой группе, и трасса не была так сильно разбита», — прокомментировала Анастасия Халили в эфире телеканала Матч ТВ.

Четвертый этап Кубка Содружества по биатлону проходит в поселке Демино Ярославской области в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.