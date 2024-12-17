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Биатлонистка из Подмосковья завоевала золото на Всероссийских соревнованиях

Золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по биатлону среди юниоров и юниорок в возрасте от 19 до 21 года завоевала подмосковная спортсменка Наталия Федченко, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Биатлонистка из Подмосковья стала лучше в спринте на дистанции 7,5 км среди юниорок. Ближайшую соперницу из Свердловской области Наталия Федченко опередила на 5,6 секунды, а бронзового призера гонки — представительницу Камчатского края — на 30,2 секунды.

Всероссийские соревнования по биатлону проходили с 9 по 13 декабря 2024 года в г. Уват (Тюменская область).

Напомним, что в сентябре этого года Наталия Федченко, в составе сборной Московской области, стала серебряным призером первенства России по летнему биатлону в Ярославской области.

Соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.