Биатлонистка из Подмосковья победила в спринте на пятом этапе Кубка России

«Хочу передать большой привет в первую очередь моим девочкам Сашеньке и Полюшке (дочерям). Саша уже давно просит, чтобы я выиграла. Надеюсь, что я наконец-то оправдала свои ожидания, детей, все, кто мне помогает. Хочу сказать огромное спасибо нашей сервис-бригаде. Это лучший сезон в плане подготовки лыж», ­— сказала Кристина Резцова в эфире телеканала Матч ТВ.

Подмосковная спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 километров за 20 минут 41,8 секунды, пройдя два огневых рубежа без промахов.

Пятый этап Кубка России по биатлону проходит в поселке Демино Ярославской области в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.