Безлыжный биатлон: турнир для детей провели в Сергиево-Посадском округе

Турнир по биатлону на ногах для детей провели в Сергиево-Посадском округе

В парке «Покровский» города Хотьково Сергиево-Посадского округа прошли соревнования по биатлону на ногах, сообщает корреспондент РИАМО.

В турнире участвовали ученики 1-7 классов местных школ. Ребята были поделены по возрастным группам и состязались со сверстниками.

Все участники должны были пробежать несколько подготовленных для них кругов, после каждого круга они делали выстрелы из лазерной винтовки. Промахнувшихся ждала штрафная дистанция.

Самых быстрых и метких наградили дипломами.

После соревнований ребят ждала вкусная каша и горячий чай от парка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.