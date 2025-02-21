Безлыжный биатлон: турнир для детей провели в Сергиево-Посадском округе
Фото - © РИАМО
В парке «Покровский» города Хотьково Сергиево-Посадского округа прошли соревнования по биатлону на ногах, сообщает корреспондент РИАМО.
В турнире участвовали ученики 1-7 классов местных школ. Ребята были поделены по возрастным группам и состязались со сверстниками.
Все участники должны были пробежать несколько подготовленных для них кругов, после каждого круга они делали выстрелы из лазерной винтовки. Промахнувшихся ждала штрафная дистанция.
Самых быстрых и метких наградили дипломами.
После соревнований ребят ждала вкусная каша и горячий чай от парка.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.
Фото - © Надежда Малышева/РИАМО
Фото - © Надежда Малышева/РИАМО
Фото - © Надежда Малышева/РИАМО
Фото - © Надежда Малышева/РИАМО
Фото - © Надежда Малышева/РИАМО
Фото - © Надежда Малышева/РИАМО
Фото - © Надежда Малышева/РИАМО