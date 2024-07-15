Безбилетники пытались прорваться на финал Кубка Америки

сегодня в 05:17

На стадион «Хард Рок» в американском Майами, где проходил финал турнира, попытались прорваться болельщики без билетов.

Из-за беспорядков трибуны закрыли, начало матча перенесли на час.

В финал Кубка вышли сборные Аргентины и Колумбии.

Ранее сборная Испании стала чемпионом Европы по футболу, обыграв команду Англии со счетом 2:1.