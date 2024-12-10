Бесплатный каток открылся на главной площади Северного речного вокзала

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что катки открылись во всех районах Москвы. Площадки с искусственным льдом первыми открылись для посетителей. Бесплатный каток заработал на главной площади Северного речного вокзала, сообщает «Царьград» .

По словам Собянина, катки с натуральным льдом ожидают стабильно холодной погоды, а крупнейший каток в городе на ВДНХ уже функционирует вдоль Главной аллеи между первым и 58-м павильонами. В этом сезоне также появилась новая зона для отдыха с выставками и фудкорты.

На главной площади Северного речного вокзала бесплатный каток доступен по адресу: САО, Ленинградское шоссе, дом 51, строение 2. Регистрация обязательна, рабочие часы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00. Прокат коньков стоит 500 рублей, а залог — 2000 рублей.

Катание на коньках здесь не единственное развлечение: в зимний сезон проходят мастер-классы от фигуристов и звучит живая музыка. Также открыт бесплатный каток «Битца» по адресу: ЮАО, Балаклавский проспект, дом 33. Прокат коньков там обойдется в 400 рублей за двухчасовой сеанс.

В 2024 году обновлены катки в районе Большого Строгинского затона, на улице Чистова и в Люблино. Недавно построена новая площадка в Марьино.