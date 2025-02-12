Бесплатные киберспортивные турниры пройдут в Москве

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В Москве стартуют бесплатные турниры по киберспорту, первые встречи состоятся уже 14–16 февраля. Всего в течение этого года на платформе cybermos.ru пройдет не менее 135 онлайн-соревнований, сообщается на сайте мэра столицы.

Турниры организовывает Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке департамента спорта. Соревнования пройдут по нескольким программам: Counter-Strike 2, Valorant, Dota 2, Mobile Legends Bang-Bang, «Мир танков», League of Legends, Hearthstone Battlegrounds и Teamfight Tactics.

Президент Федерации компьютерного спорта города Москвы Максим Флер пригласил всех киберспортсменов участвовать в турнирах. Он подчеркнул, что за пять лет московский киберспорт объединил всех представителей индустрии и стал полноценной экосистемой.

«Здесь делают первые шаги начинающие таланты и оттачивают мастерство профессионалы. Отмечу, что команда Cybermos. Bald Dynasty в 2024 году стала чемпионом России», — добавил Флер.

Также 17 февраля начнется турнир 15-го сезона Московской студенческой киберспортивной лиги. Он продлится до 23 марта. Ограничений на количество команд-участников от каждого образовательного учреждения нет.