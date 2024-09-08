Белорусская теннисистка завоевала US Open

«Представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу», — сказано в сообщении.

Финальная встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5.

Соболенко — бывшая первая ракетка мира, победительница трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде и двух турниров в парном разряде.