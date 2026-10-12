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Беларусь завоевала 55 медалей на ЧМ по скоростной радиотелеграфии

Белорусская команда получила 36 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых наград на 22-м чемпионате мира по скоростной радиотелеграфии в Суссе, сообщает «Царьград» .

Турнир прошел с 8 по 12 октября в Тунисе. За награды боролись около 150 участников из 15 стран. Беларусь представляли 15 спортсменов, сообщила БЕЛТА пресс-служба Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Представители республики дважды обновили мировые рекорды. В состав сборной вошли опытные чемпионы и воспитанники специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по радиоспорту ДОСААФ.

Скоростная радиотелеграфия — технический вид спорта. Участники принимают и передают буквенные, цифровые и смешанные радиограммы, а также выполняют компьютерные упражнения RUFZ и Morse Runner, моделирующие работу в реальном эфире.

С 2001 года белорусы неизменно занимают первое место в общекомандном зачете мировых первенств. На предыдущем чемпионате в Черногории в 2025 году команда также выиграла 55 медалей, включая 35 золотых, и установила два мировых рекорда.

Делегация вернется в Минск 13 октября. В Национальном аэропорту Минск пройдет торжественная встреча спортсменов.

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