Беговой сезон в Подмосковье закроет кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» 19 октября

Кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» станет масштабным закрытием бегового сезона в Московской области. Забег в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» состоится 19 октября в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Регистрация доступна на странице бегового события.

Для участников доступны дистанции на 3, 5, 10 или 21,1 км. Юные спортсмены в возрасте от 4 до 11 лет смогут попробовать свои силы в детских забегах на 300 и 600 м.

Дистанция 3 км организована для новичков. Количество мест на нее не ограничено, однако успеть зарегистрироваться нужно до 30 сентября. Данная дистанция — без хронометража. Получить на нее слот можно за баллы, заработанные с помощью тренировок на сайте проекта суперлигамо.рф.

Для бесплатной регистрации на забеги на дистанциях 5, 10, 21,1 км можно принимать участие в розыгрышах на сайте суперлигамо.рф. Для этого необходимо обменять приветственные и накопленные баллы участника проекта «Суперлига Подмосковья» на билет в розыгрыше. Или обменять имеющиеся баллы на промокод, который даст скидку 25% при регистрации на событие. Количество билетов и слотов на данные дистанции — ограничено.

Каждый участник бегового события по окончании мероприятия сможет познакомиться с городским округом: увидеть памятники архитектуры и старинные усадьбы, напоминающие величественные замки, заглянуть в Историко-краеведческий музей или в океанариум.

В рамках летнего сезона «Суперлиги Подмосковья» уже состоялись четыре беговых события: Коломенский полумарафон «Летопись Победы», забег «Волоколамский рубеж», полумарафон «Сергиевым путем» в Сергиевом Посаде и полумарафон «Большая Волга» в Дубне.

Забеги проекта «Суперлига Подмосковья» организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Возрастное ограничение: 3+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.