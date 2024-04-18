Беговой день на ипподроме Раменского состоится 28 апреля

Беговой день, запланированный на 27 апреля (суббота), состоится 28 апреля (воскресенье) из-за переноса праздничных дней, сообщается на сайте администрации горокруга.

В этот день Раменский ипподром официально откроет летний беговой сезон, а в рамках бегового дня будут разыграны традиционные призы для лошадей рысистых пород: Весенний и Первомайский.

Вход свободный. Начало в 13:00.

Также на этот день открыта запись на обзорную экскурсию с катанием верхом на лошади.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (967) 107-83-49.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.