Баскетбольный центр Подмосковья получил имя Давида Берлина

​«Давид Яковлевич был таким человеком, который никогда не останавливался перед достижением цели. В пример можно привести историю появления в его команде Нелли Ферябниковой. Он полетел в Воркуту, в Заполярный край, просто потому, что ему кто-то сказал, что там живет очень высокая девушка ростом около двух метров. Он поднялся, полетел за ней, и она переехала в Московскую область, а потом стала двукратной олимпийской чемпионкой. Похожая история случилась и с двукратной олимпийской чемпионкой Ольгой Сухарновой. Давид Яковлевич всю жизнь работал в Московской области. И я бы хотел поблагодарить губернатора Подмосковья и главу Богородского городского округа за сохранение памяти между поколениями», — приводятся в сообщении слова заслуженного тренера России по баскетболу, сына Давида Берлина Сергея Ерофеева.

​Давид Берлин, которого называют «Патриархом баскетбола», по праву считается основоположником развития женского баскетбола в нашей стране. Более 70 лет он стоял во главе основанного им же подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак», воспитал олимпийских чемпионок, заложил важнейшие спортивные традиции. Вместе с клубом стал чемпионом СССР и трижды — обладателем Кубка Ронкетти (1977, 1981, 1982). Другие европейские кубковые турниры команда выигрывала неоднократно, и является одной из самых титулованных из существующих российских команд. Воспитанницы Давида Берлина завоевали семь золотых олимпийских медалей. Среди них — двукратные олимпийские чемпионки Нелли Ферябникова, Ольга Сухарнова и Татьяна Надырова.

​«Давид Яковлевич был для нас больше, чем тренером. Всегда старался нам помогать. Много лет назад он подошел ко мне и сказал, что именно я должна стать тренером молодежной команды. Он поверил в меня. Он, действительно, большой пример для всех нас. Человек, который возглавлял нашу команду более 60 лет. Мы им гордимся, помним и стараемся продолжать писать нашу историю, добиваться новых побед, покорять новые вершины в память о нем», — поделилась эмоциями главный тренер баскетбольного клуба «Спартак» Ногинск Екатерина Зенкина.

​Ежегодно в Московской области в память о Давиде Яковлевиче Берлине проходит традиционный турнир по стритболу, интерес к которому среди жителей и гостей региона с каждым годом только растет. Из года в год несколько тысяч любителей баскетбола со всей страны приезжают в Московскую область, чтобы принять участие в уникальном турнире. В этом году в честь столетия «патриарха баскетбола» Кубок Давида Берлина пройдет с особым размахом. На Фонтанной площади в Ногинске 23 августа будут организованы 14 площадок, а известные баскетболисты проведут открытые тренировки и мастер-классы. Регистрация команд для участия в соревнованиях скоро будет открыта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.

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