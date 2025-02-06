Баскетбольный клуб «ЦСП-Химки-2» одержал победу 13 раз подряд

​Серия из 13 побед — это новый рекорд для клуба из Подмосковья. Все 13 победных матчей были сыграны в рамках розыгрыша регулярного чемпионата. Ранее, в сезонах 2016/17 и 2023/24, молодежный состав «Химок» одерживал по девять побед подряд.

​Матч с «Енисеем» завершился со счетом 100:86 в пользу химчан. Причем по итогам первой четверти счет был равным — по 30 очков. Во второй десятиминутке сине-оранжевые смогли обойти соперника, а на большой перерыв команды ушли с результатом 54:49 в пользу «Химок». Во второй половине подопечные Романа Пахнюка и Тараса Новикова скорректировали игру и уверено довели матч до победного финала.

​Следующую встречу команда «ЦСП-Химки-2» проведет 8 февраля на домашней арене с «МБА-МАИ-Юниор» из Москвы.

​Игры единой молодежной «Лиги ВТБ» проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.