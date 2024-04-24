Баскетбольный клуб Подмосковья поборется за третье место в Суперлиге

Женский баскетбольный клуб из подмосковного Видного «Спарта энд К-2» сыграет в матчах за третье место Суперлиги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Накануне подмосковная команда уступила спортсменкам из столичной «Руны» в полуфинальной серии Суперлиги со счетом 2:1. Заключительная игра проходила на территории соперника. Матч завершился со счетом 76:62. Видновчанки сыграют в играх за третье место с «УГМК-Юниор» (Екатеринбург).

ЖБК «Спарта энд К-2» выступал в усеченном составе, так как один из лидеров клуба Софья Люлина не смогла выйти на площадку из-за болезни.

Самыми результативными игроками в составе подмосковного клуба стали: Полина Селезнева — 17 очков, Анастасия Одинцова — 11 (+10 подборов), по 8 очков заработали Алина Баженова (+9 подборов) и Карина Комарова (+7 подборов), 7 очков принесла команде Сабрина Довнар-Запольская (+8 передач), 6 — Анастасия Сергиенко и 5 — Александра Панченко.

Первый матч серии за третье место Суперлиги «Спарта энд К-2» проведет на выезде. Игра состоится 27 апреля. Соперником подмосковной команды станет «УГМК-Юниор» (Екатеринбург). Ответный поединок состоится 1 мая в Видном.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.