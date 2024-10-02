Баскетбольный клуб из Видного откроет сезон 3 октября матчем с «Самарой»

Баскетбольный клуб из Видного «Спарта энд К» 3 октября на домашней арене проведет первую игру нового сезона женской премьер-лиги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соперниками подмосковных спортсменок станут представительницы команды «Самара». В прошлом сезоне волжанки удостоились пятого места лиги, тогда как «Спарта энд К» разместилась на восьмой строчке в турнирной таблице.

​Матч состоится во Дворце спорта «Видное» в 18:00. Для всех зрителей вход бесплатный. Прямую трансляцию игры можно найти на сайте подмосковного баскетбольного клуба и в сообществе «Спарты энд К» в VK. Также за счетом в режиме онлайн можно будет следить на официальном сайте РФБ.

Вторая домашняя встреча команды из Московской области пройдет 7 октября. В Видное приедут баскетболистки из курского «Динамо». Затем подмосковные спортсменки отправятся в Новосибирскую область, где сыграют с местным клубом «Динамо».

​Матчи женской баскетбольной премьер-лиги проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.