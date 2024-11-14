Баскетбольный клуб «Химки» вышел в финал Кубка России

Баскетбольный клуб «Химки» по сумме двух матчей переиграл БК «Московский» и вышел в 1/8 финала Кубка России по баскетболу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В ответном домашнем матче 1/16 финала химчанам на домашнем паркете необходимо было не просто выиграть встречу у москвичей, но и отыграть разницу в 9 очков, которую они допустили в первом матче противостояния.

Начало встречи осталось за гостями — 0:8, но «Химки» сравняли счет и к перерыву уже вели в счете 41:34. Несмотря на то, что подмосковные баскетболисты все время вели в счете, разница была недостаточной — 5-7 очков. В заключительной четверти БК «Химки» показал класс на паркете и победил с разницей в 16 очков (87:71), что позволило команде выйти в 1/8 финала Кубка России по баскетболу. Самым результативным игроков в составе химчан стал Виктор Заряжко, который набрал 21 очко.

Следующим соперником подмосковного коллектива станет БК «Тамбов». Матчи запланированы на декабрь 2024 года.

Кубок России по баскетболу проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.