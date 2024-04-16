Баскетболисты Солнечногорска стали чемпионами Первенства Подмосковья

Спортсмены «Спортивной школы № 1» из Солнечногорска стали победителями Первенства Московской области по баскетболу среди команд юниоров 2008 г. р. (Высшая лига). В финале они обыграли прошлогодних чемпионов из Коломны, сообщается на сайте администрации горокруга.

Соревнования прошли в ФОКе «Авангард» в Солнечногорске. Матч выдался напряженным и закончился со счетом 60:52.

«Первая половина матча была сложная. Шли наравне, после второй четверти даже проигрывали очко. Но ребята молодцы: собрались, сделали хороший рывок в третьей четверти и показали достойную игру. Именно эта команда у себя дома не проигрывала Коломне никогда. Видимо, родные стены помогают», — рассказал старший тренер отделения баскетбола «Спортивной школы № 1» Василий Камзалов.

Лучшими разыгрывающим и центровым по итогам финальной игры стали Владислав Мазалов и Вячеслав Леонов. Тренирует солнечногорских ребят Оксана Макаренко.

«Команда «Спортивной школы № 1» на достойном уровне провела весь сезон высшей лиги и одержала 15 побед в 18 матчах. Кроме того, она является единственной командой Московской области, которая на протяжении последних четырех лет попадает в «финал четырех» первенства. В 2021 и 2023 годах она становилась бронзовым призером», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Николай Минаев.

Организатором соревнований выступает Московская областная федерация баскетбола. Всего в ПМО ЮВЛ до 17 лет (2008 г. р.) участвовали 10 команд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.