Баскетболисты Подмосковья победили в первом домашнем матче чемпионата России

Счет в матче на домашней площадке подмосковной команды открыли гости. Сине-оранжевые не долго были в роли догоняющих и ответили дальними бросками. Стартовые 10 минут завершились с результатом 17:14 в пользу химчан.

Вторая четверть началась с реализации двух штрафных в исполнении «ТСК-УРАЛ-УрГУПС». После ряда ошибок обе команды начали добавлять очки в корзину уже с игры. Равный счет сохранялся вплоть до свистка на перерыв, но вместе со звуковым сигналом подмосковные баскетболисты реализовали трехочковый бросок.

Перед финальной четвертью «ЦСП-Химки» лидировали с внушительным разрывом — 58:41. Заключительный отрезок не спас гостей из Екатеринбурга. Подопечные Романа Двинянинова и Василия Гарского довели встречу до победы со счетом 71:62. 28 октября химчане проведут вторую встречу с уральской командой. На сегодняшний день «ЦСП-Химки» находятся на четвертой строчке рейтинга регулярного чемпионата, имея в активе три победы и два поражения. 31 октября подмосковные баскетболисты сыграют с тобольским «Нефтехимиком», который занимает вторую строчку рейтинга.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.