Баскетболисты Подмосковья обыграли уфимское «Динамо»

Баскетболисты подмосковной команды «ЦСП-Химки» выиграли первую встречу с уфимским «Динамо» на площадке соперника со счетом 74:73. Матч состоялся в Уфе в дни международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первом матче чемпионата России Высшая лига по баскетболу между командами «Динамо» и «ЦСП-Химки» счет открыли химчане. Но после серии промахов уфимцы смогли сравнять счет и вырваться вперед: первая половина матча осталась за хозяевами.

Перед заключительным отрезком соперники разошлись со счетом 56:61 в пользу подмосковной команды. Финальная четверть прошла в напряженной борьбе. За две секунды до конца «Динамо» сумели выйти вперед, но точным попаданием капитан химчан Арсений Семенов устанавливает окончательный результат. Матч завершился победой подмосковной команды со счетом 73:74.

«Игра была тяжелая. Команда соперников — опытные игроки, более возрастные, чем у нас. Играть против них было сложно. У нас все-таки средний возраст команды всего 20 лет. Игра шла с переменным успехом — были и потери концентрации, и ошибки, которые просто нельзя было допускать. В конце все-таки собрались. Ребята выстояли, показали характер, победили», — прокомментировал итоги матча главный тренер команды «ЦСП-Химки» Роман Двинянинов.

В этом сезоне подмосковная команда провела три игры: первые матчи с уральским клубом «Металлург-Челбаскет» завершились одной победой и одним поражением.

«Мы настраивались на игру очень серьезно, потому что команда Уфы — основной фаворит. Нам хотелось показать лучшую игру, плюс неожиданная для нас осечка в Магнитогорске еще больше добавила мотивации. Поэтому нам нужно было почувствовать уверенность. Тем более с таким серьезным соперником», — сказал защитник «ЦСП-Химки» Денис Ковалев.

18 октября химчане проведут вторую встречу с уфимским «Динамо» в рамках второго тура первого круга чемпионата России Высшая лига. В соревнованиях участвуют 10 команд.

«Игра была серьезная, напряженная. Я очень рад, что мы победили. Было очень тяжело, но мы выдержали и выиграли эту игру. Это для нас третья игра в сезоне. Поэтому мы только начинаем», — отметил после финального свистка капитан подмосковной команды Арсений Семенов, который стал самым результативным игроком матча.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.