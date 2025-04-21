Баскетболисты Лобни стали победителями первенства ЦФО

В Тверской области состоялось первенство по центральному федеральному округу, где спортсмены из Лобни показали отличные результаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир прошел среди команд юношей 2014 г. р. и младше. В нем принимали участие спортсмены из Тулы, Воронежа, Лобни, а также баскетболисты из Тверской, Владимирской и Калужской областей.

Лобненские спортсмены показали отличную подготовку и слаженную игру. Прошли весь турнир без поражений и заняли почетное 1 место.

Ребята занимаются по руководством тренера Константина Горелова.

Организаторы соревнований поздравили юных спортсменов и их тренера с блестящим результатом и пожелали покорения новых спортивных вершин.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры в регионе.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.