Баскетболисты Люберец завоевали серебряную медаль первенства Московской области

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» по баскетболу городского округа Люберцы заняли второе место на Первенстве Московской области по баскетболу сезона 2024/25 гг. в самой старшей возрастной категории среди команд юношей 2007 г. р. и моложе, сообщили комитете по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Первенство Московской области по баскетболу среди команд юношей сезона 2024/25 гг. (в/к 2007 г. р. и моложе) завершилось «Финалом четырех». Он состоялся в г. Химки.

В полуфинальной встрече воспитанники спортивной школы олимпийского резерва „Спартак“ по баскетболу из городского округа Люберцы одержали победу над хозяевами площадки. В финале люберчанам противостояла команда из г. Мытищи. В упорной борьбе наши баскетболисты уступили и заняли второе место. В символическую пятерку „Финала четырех“ был включен люберчанин: Сергей Семенцул.

В комитете по физической культуре и спорту уточнили, что тренируют серебряных призеров Ольга Дудко и Станислав Кошелев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.