Баскетболисты из Павловского Посада стали победителями Межрегиональных соревнований

С 4 по 9 октября в Московской области проходило Первенство Центрального Федерального округа по баскетболу среди команд юношей 2010 года рождения, где спортивная школа Павловского Посада снова одержала победу на соревновании, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 12 команд. Павловопосадцы в групповом этапе были безоговорочными лидерами. В финале наши ребята также не оставили шансов сверстникам из соседнего города.

По результатам соревнований команда прошла в Полуфинальный этап (1 раунд) Первенства России.

Отметим профессиональную работу тренера Ивана Александровича Чернышова. А так же упорство и волю к подебе наших ребят, которые выполнили норматив Первого спортивного разряда.

Напомним, что павловопосадская команда в мае 2023 года одержала победу на первенстве России по баскетболу. Гордимся Такими высокими результатами наших юных спортсменов.

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