Баскетболисты из Одинцовского округа сыграют с командами Можайска 18 февраля

Две команды спортивной школы «Старый городок» из Одинцовского округа встретятся 18 февраля с баскетболистами из Можайска в рамках первой лиги Первенства Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юношеские команды спортивной школы «Старый городок» 2012–2013 и 2010–2011 годов рождения продолжают участие в первой лиге Первенства Московской области по баскетболу. 18 февраля обе команды проведут выездные матчи против сверстников из Можайска на площадке Дворца спорта «Багратион».

По итогам первого круга турнира команда 2010–2011 годов рождения из Одинцовского округа занимает первое место, не проиграв ни одной встречи. Младшая команда находится на четвертой позиции и продолжает борьбу за выход в финал. Ранее, 10 и 11 января, одинцовские спортсмены играли в Звенигороде с командами из Королева и Орехово-Зуево.

В поселке Старый Городок на улице Школьная продолжается капитальный ремонт здания спортивной школы. Работы ведутся по государственной программе Московской области, подрядчиком выступает ООО «Трансстрой». В настоящее время завершается утепление фасадов, завершить обновление планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.