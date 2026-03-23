Баскетболисты из Лобни выиграли чемпионат Подмосковья

Команда Лобни 22 марта стала победителем чемпионата Московской области по баскетболу среди мужских дублирующих составов. В финале в Дзержинском спортсмены обыграли Училище олимпийского резерва №3 из Химок со счетом 72:68, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это не первая значимая победа лобненских спортсменов в текущем сезоне. Ранее воспитанник клуба «Лобня» Максим Лисняк в составе сборной Московской области помог команде выиграть полуфинал первенства России среди юношей 2010 года рождения в Кирове.

Кроме того, 9 марта мужская команда «Лобня» завоевала Кубок Московской области, обыграв в финале соперников из Лыткарино. Сборная региона, в составе которой выступают спортсмены из Лобни, стабильно демонстрирует высокие результаты на соревнованиях различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.