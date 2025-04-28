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Баскетболисты из Лобни победили в Первенстве Московской области

В Подмосковье прошло Первенство Московской области по баскетболу 3×3 среди юниоров до 24 лет, сезона 2024–2025 годов. Участие в соревнованиях приняли команды из Лобни, Люберец, Лыткарино, Дзержинского и Фрязино, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участие в соревнованиях приняли команды из Лобни, Люберец, Лыткарино, Дзержинского и Фрязино.

По результатам упорной борьбы, оставив позади соперников, команда баскетбольного клуба «Лобня» заняла почетное первое место

Организаторы Первенства поздравили лобненцев с заслуженной победой и пожелали дальнейших успехов.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Самые популярные виды спорта здесь — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, гимнастика, каратэ и хоккей.

Записаться в секцию можно на портале sport.mosreg.ru в разделе секции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.