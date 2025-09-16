Баскетболисты из Химок стали новыми амбассадорами школьной лиги Подмосковья

сегодня в 17:04

Игроки баскетбольного клуба «Химки» Владислав Шарапов и Сергей Михалев стали амбассадорами школьной лиги Московской области. В ближайшее время спортсмены проведут мастер-класс для юных спортсменов Подмосковья, где расскажут про особенности игры в баскетбол и представят свой клуб. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

25-летний центровой «Химок» Шарапов и 31-летний форвард Михалев вошли в команду профессиональных наставников. Ранее к проекту уже присоединились Евгений Алдонин, Дмитрий Губерниев, Виктор Кейру, Сергей Карякин, Роман Широков и другие спортсмены.

Школьная лига Подмосковья начала действовать в октябре 2024 года. Проект включает соревнования по четырем видам спорта: баскетболу 3×3, волейболу, футзалу и шахматам. В мероприятиях первого сезона приняли участие более 200 школ из 13 подмосковных округов.

В новом сезоне участниками школьной лиги могут стать свыше 50 тыс. школьников. Торжественная церемония открытия нового сезона Единой школьной лиги Подмосковья запланирована на 9 октября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев.