Баскетболисты Химок вышли в полуфинал суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» вышел в полуфинал чемпионата суперлиги. По результатам встречи химчане обыграли «Динамо» во Владивостоке со счетом 77:87, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первых двух четвертях лидировали соперники со счетом 20:17 и 22:21. Во втором периоде, после большого перерыва, химчане смогли захватить преимущество и обыграть соперника. В результате чего БК «Химки» одержал победу со счетом 77:87 и вышел в полуфинал.

Победа стала возможна благодаря очереди метких бросков со стороны Евгения Фидия, Виктора Заряжко, Александра Мальцева, Кирилла Попова и Глеба Суворова. Усилиями точных передач и подборов Федора Ключникова, Владислава Шарапова и Дмитрия Коршакова баскетболисты приблизились к заветному полуфиналу.

В полуфинале чемпионата Суперлиги соперником химчан станет московский ЦСКА-2. Прямая трансляция матча будет доступна на официальном сайте команды.

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