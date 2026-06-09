Баскетболистки Подмосковья взяли серебро «Спартакиады» в Салавате

Сборная Московской области стала серебряным призером финала XIII летней Спартакиады учащихся России по баскетболу среди девушек до 16 лет. Турнир прошел с 1 по 8 июня в Салавате, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном матче команда Подмосковья уступила сборной Санкт-Петербурга со счетом 60:64 и заняла второе место. Бронзовые медали завоевали спортсменки из Москвы.

В составе сборной Московской области выступали 12 баскетболисток под руководством тренеров-преподавателей Кристины Пиюк и Дмитрия Горшкова. Команду сформировали из воспитанниц подмосковных спортивных школ, в том числе СШОР по баскетболу «Спартак» из Люберец, СШОР по баскетболу из Мытищ и СШОР по игровым видам спорта «Спарта энд К» из Видного.

На отборочном этапе в Покровском подмосковная команда обыграла сборную Москвы со счетом 64:55 и вышла в финальную часть соревнований. В символическую пятерку турнира вошла разыгрывающая Леонэль Мусина, а Николь Аристархова признали лучшим игроком команды. Обе спортсменки представляют СШОР по ИВС «Спарта энд К».

XIII летняя Спартакиада учащихся России — крупнейшие комплексные соревнования спортивного резерва страны. Финальные турниры проходят с июня по сентябрь в 19 регионах. Подмосковье представляют 252 спортсмена в 17 видах спорта, в ряде дисциплин отбор продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.