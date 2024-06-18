Баскетболистки Подмосковья взяли «серебро» на XII летней спартакиаде учащихся

В финальном раунде соревнований приняли участие игроки 2009–2010 годов рождения. 11 команд сыграли в один круг в двух группах, и по две лучшие вышли в полуфинал турнира. В ½ Спартакиады сборная Московской области встретилась с командой Курской области. Все четыре четверти остались за подмосковными баскетболистками, как итог — 83:60. В составе сборной Московской области отличились Василиса Кочетова (24 очка и 9 подборов) и Анна Ким (20 очков и 10 подборов).

В финальном матче подмосковные баскетболистки сыграли с представителями Москвы. Игра завершилась в пользу столичных спортсменок. Как итог — серебряные медали Спартакиады учащихся России среди юниорок в активе сборной Московской области.

Финал баскетбольного турнира XII летней спартакиады учащихся России среди юниорок прошел с 10 по 17 июня в Краснодаре. Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.