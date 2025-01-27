Баскетболистки Подмосковья стали призерами чемпионата России 3×3

Подмосковная женская команда Khimki Power заняла третье место на втором тандеме «Мастер» чемпионата России по баскетболу в формате 3×3, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Игроки команды Khimki Power успешно преодолели групповой этап и вышли в полуфинал турнира. В матче за выход в финал их соперницами стали екатеринбургские баскетболистки из команды «Десерт». Игра завершилась со счетом 16:21 в пользу «Десерта». Таким образом, подмосковный коллектив под руководством Олеси Абрамовской занимает третье место в тандеме.

​В составе женской команды Khimki Power выступили: Татьяна Казакова, Вера Шнейдер, Анна Бочкарева и Софья Шабунина.

Мужская команда также сражалась за медали соревнований, но из-за травмы Степана Чижикова, полученной в игре группового этапа, подопечным Даниила Абрамовского пришлось играть без замен. Тем не менее подмосковные спортсмены втроем смогли взять верх над белорусским «Шахтером» — 19:17. Однако по итогам тандема команде Khimki Power не удалось занять призовые места.

​Второй тандем «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3 прошел с 25 по 26 января в городе Пермь. Турнир состоялся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.