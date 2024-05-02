Баскетболистки Подмосковья поучаствовали в открытии площадки «Спортивная Россия»

На международной выставке-форуме «Россия» начала свою работу площадка «Спортивная Россия». Главное спортивное пространство выставки открылось массовой зарядкой и мастер-классами от звезд спорта, в которых приняли участие спортсменки СШОР по баскетболу из Мытищ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Новая спортивная площадка на ВДНХ открылась с зарядки от двукратной чемпионки Европы и обладательницы Кубка мира по гиревому спорту Есении Столяровой.

Программу продолжил мастер-класс от чемпиона Европы и России по баскетболу Алексея Саврасенко, а также его супруги — чемпионки Европы, победительницы Кубков мира и международных турниров по художественной гимнастике Елизаветы Александровой.

​В тренировках с чемпионами Европы приняли участие юные спортсменки 2013 года рождения из подмосковной спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу из городского округа Мытищи. Всем участникам мероприятия были вручены уникальные медали «Спортивная Россия», а также памятные подарки.

​«Самое главное, чтобы каждый человек получил от спорта отличное настроение. Мы привезли его с собой — и заряжаем людей положительными эмоциями», — сказал Алексей Саврасенко.

​Кроме того, для всех желающих в течение дня на площадке работала детская развлекательная программа с интересными интерактивными конкурсами, где каждый мог выиграть сувениры от выставки.

​Зарядки на площадке «Спортивная Россия» будут проходить каждый день — в них примут участие известные спортсмены. Каждый гость выставки сможет поиграть здесь в настольный теннис, хоккей, баскетбол и футбол.

«Заниматься спортом очень важно, тем более в Год семьи. В течение года мы проводим разные мастер-классы и тренировки для детей и взрослых в городах России. Мы очень счастливы, что у нас есть такая возможность», — добавила Елизавета Александрова.

​С расписанием работы площадки можно ознакомиться на официальном сайте выставки «Россия».

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ проходит с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Стенд Подмосковья находится в 75-м павильоне. Посетившие его гости попадают в полностью цифровой и мультимедийный мир достижений, большой истории и уникальной культуры региона. Аудиогид, озвученный народным артистом РФ Сергеем Безруковым, поможет сориентироваться в многообразии экспозиции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.