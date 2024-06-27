Баскетболистки Подмосковья победили во Всероссийском фестивале «Минибаскет»

​Юные видновчанки стали победителями турнира 5 на 5, а также заняли второе место по итогам соревнований в формате 3 на 3. Кроме того, представительницам Подмосковья не было равных в конкурсах «Выбей всех», «Забеги» и «Баскетбольный квиз», а также в тренерском «Баскетбольном квизе», который проводился впервые за полувековую историю фестиваля. Таким образом, команда «Спарта энд К» завоевала первое место общего зачета фестиваля в возрастной категории 2011 года рождения и младше.

​На второй строчке общекомандого зачета в данной категории расположились баскетболистки команды «Невская» из Санкт-Петербурга. И замкнул призовую тройку коллектив ДЮСШ № 7 из Ростова-на-Дону.

​Индивидуальных наград были удостоены игроки «Спарты энд К»: Вероника Мусина в номинации «Мозг команды» и София Истомина — «Мечта тренера». Вместе с тем наставник подмосковной команды Кристина Пиюк стала лучшим тренером фестиваля.

​Юбилейный пятидесятый фестиваль «Минибаскет» проходит в несколько смен. За четыре смены, которые продлились с 23 мая по 21 июня, его посетили более 3000 юных баскетболистов со всей России. Благодаря насыщенной программе «Минибаскета» спортсмены были полностью погружены в атмосферу баскетбола — принимали участие в двусторонних играх, а также в баскетбольных и творческих конкурсах.

​«Минибаскет» — крупнейший в стране централизованный смотр юных баскетболистов. Соревнования в рамках фестиваля проводятся среди детей до 13 лет. От классического баскетбола они отличаются облегченными по весу и меньшего размера мячами, а также пониженной высотой кольца. Свою карьеру с турниров «Минибаскета» начинали такие звезды большого баскетбола, как: Андрей Кириленко, Мария Степанова, Светлана Абросимова, Илона Корстин и многие другие.

​Фестиваль проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.