Баскетболистки Мытищ завоевали серебряные медали на президентских спортивных играх

сегодня в 15:13

Баскетболистки из школы № 32, г. о. Мытищи, завоевали серебряные медали на всероссийском финале президентских спортивных игр в ВДЦ «Смена». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Путь к серебру был непростым. Соперники, приехавшие из 83 регионов России, представляли серьезную конкуренцию. Однако команда девушек из школы № 32, представлявшая Московскую область, смогла преодолеть все трудности, показывая слаженную игру и тактическую гибкость.

Этот успех стал возможен благодаря упорным тренировкам, целеустремленности и командному духу. Девушки демонстрировали высокий уровень мастерства на протяжении всех этапов соревнований, проявляя стойкость и волю к победе в каждом матче.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.