Баскетболистки из Мытищ выиграли турнир памяти Астахова

сегодня в 18:49

Команда девушек из Мытищ одержала победу в баскетбольном турнире памяти тренера Владимира Астахова, который прошел 5 февраля в ФОК «Олимп», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционный баскетбольный турнир, посвященный памяти тренера Владимира Константиновича Астахова, состоялся 5 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Мытищах.

В соревнованиях приняли участие команды девушек из Мытищ, Москвы, Краснодарского края и Нижегородской области. В финале встретились воспитанницы мытищинской СШОР по баскетболу и команда СШОР имени А.Я. Гомельского из Москвы.

В напряженной борьбе с минимальным преимуществом победу одержали баскетболистки из Мытищ. Турнир стал данью уважения вкладу Владимира Астахова в развитие спорта.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула, что за каждым призовым местом стоит работа большой команды тренеров, родителей и врачей, благодаря поддержке которых спортсмены достигают высоких результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.