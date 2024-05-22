Баскетболистки из Ленинского округа получили награды на Первенстве Московской области

В Московской области завершилось Первенство по баскетболу среди команд 2007–2013 годов рождения. Спортсменки из Ленинского городского округа добились успеха во всех категориях, завоевав золото, серебро и бронзу, рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Этот сезон на Первенстве Московской области стал для всех команд клуба очень полезным и продуктивным. Дети получили отличный игровой опыт, проявили настоящий спортивный характер и усовершенствовали свои навыки, а медали стали приятным бонусом к усердной работе. Продолжаем трудиться», — приводятся в сообщении слова тренера команд «Спарта энд К» 2009 и 2014 года рождения и сборной Московской области Александры Мамедовой.

Так, баскетболистки команды «Спарта энд К» 2009 года рождения, под руководством Ольги Пантелеевой и Александры Мамедовой выступившие на Первенстве Московской области в категории 2007–2008 год рождения стали лучшими в регионе. Воспитанницы «Спарты» 2010 года рождения во главе с Анной Архиповой-Фон Калманович и Алиной Капустяновой выступили на Первенстве Московской области категории 2009 год рождения и завоевали серебряные медали. Юные представительницы «Спарты энд К» 2011 года рождения под руководством главного тренера Кристины Пиюк и помощников Дмитрия Горшкова и Юлии Главатских также выиграли серебряные медали.

Команда девушек «Спарты энд К» 2013 года рождения выступала на Первенстве Московской области среди команд девушек 2012 — подопечные главного тренера Екатерины Петрыкиной и Анастасии Овсиенко выиграли серебряные медали. И самые юные спартанки 2014 года рождения, под руководством Александры Мамедовой, Наталии Головневой и Юлии Ляскнвич завоевали бронзовый комплект наград Первенства Московской области среди команд девушек 2013 года сезона 2023-2024.

Сейчас спортсменки продолжают тренировочный процесс, готовятся к летним сборам и новому спортивному сезону.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.