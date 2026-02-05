Баскетболистки из Ершово победили на турнире «Подмосковная Звезда» в Серпухове

Команда спортивной школы «Ершово» из Одинцовского округа заняла первое место на турнире «Подмосковная Звезда» среди девушек 2014 года рождения и младше, который прошел 2 и 3 февраля в Серпухове, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Второе место заняла команда спортивной школы олимпийского резерва «ЦСКА» из Москвы. Бронзовыми призерами стали представительницы серпуховской «Звезды». Все участницы получили ценный игровой опыт и положительные эмоции. Организаторы поздравили спортсменок и тренеров с успешным завершением турнира.

В 2026 году в Одинцовском округе продолжаются игры «Школьной лиги», стартовавшие при поддержке губернатора Андрея Воробьева. В этом сезоне участвуют 20 учебных заведений округа. Школьники соревнуются в футзале, баскетболе три на три, волейболе и шахматах. Сейчас завершается групповой этап, а в феврале определятся сильнейшие команды, которые представят округ на региональных финалах с 30 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.