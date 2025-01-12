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Фигуристы спортивной школы олимпийского резерва имени Юрия Евгеньевича Ляпкина Елизавета Малеина и Матвей Самохин одержали победу в IV Российско-Китайских молодежных зимних играх в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Спортсмены из городского округа Балашиха, выступающие в танцах на льду, набрали за две программы 171.81 балла. Тренируют ребят Денис Самохин и Мария Боровикова.

Во время соревнований фигуристы подружились с китайскими спортсменами и подарили им футболки и кепки с русской символикой, а ребята подарили балашихинцам китайские сувениры: палочки для еды, брелоки и шарфы.

Главный старт Елизаветы Малеиной и Матвея Самохина еще впереди — это первенство России, которое пройдет в начале февраля в Саранске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.