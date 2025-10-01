Балашиха примет первенство и Кубок Подмосковья по практической стрельбе

​В городском округе Балашиха 4 октября состоится открытое первенство Московской области и Кубок Московской области по пневматическому пистолету и пневматическому карабину, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования пройдут на площадке спортивной школы олимпийского резерва «Метеор». В первенстве примут участие стрелки от 11 до 15 лет. В Кубке –мужчины и женщины старше 16 лет. За золотые медали соревнований сразятся лучшие спортсмены страны, члены сборной команды России и сборной Московской области.

«Дорогие спортсмены! Вам предстоит продемонстрировать результат долгих часов тренировок. Пусть ваш разум будет ясен, руки — тверды, а сердце — спокойно. Не думайте о результате, думайте о процессе. Сосредоточьтесь на каждом выстреле, доверьтесь себе и своей подготовке. Желаем вам честной борьбы и попадания в «альфу» [точное попадание в практической стрельбе», — прокомментировал предстоящий старт турнира главный тренер по пневматическому оружию Московской области Александр Тарасов.

​В качестве почетных гостей спортивный праздник посетят бойцы Центра специального назначения «Витязь».

​С 2024 года первенство Московской области стало носить имя старшего лейтенанта спецназа Росгвардии Александра Потапова, посмертно удостоенного звания Героя РФ за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции.

Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ознакомиться с более подробной информацией можно на официальном сайте.

​Дата проведения — 4 октября 2025 года.

​Место проведения: Балашиха, улица Баландина, 6, спортивная школа «Метеор».​

Для представителей СМИ предусмотрена аккредитация. Заявки с указанием ФИО, наименования СМИ, должности необходимо прислать до 3 октября на электронную почту: kreyndlinn@sfpsmo.ru. Или в Telegrам: @nataliakreindlin.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.