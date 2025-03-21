Баланс работы и отдыха: тренер раскрыл секрет успеха иностранных спортсменов

Известный тренер по физподготовке Артур Акулиничев рассказал, чем отличается подготовка российских и иностранных атлетов, сообщает «Газета.ru» .

Эксперт отметил, что иностранные специалисты умеют грамотно распоряжаться временем и соблюдать баланс работы и отдыха. По окончании тренировки они отключаются от мыслей о карьере.

«Кто-то может сказать: „Посмотрите на Криштиану Роналду или Коннора Макдэвида — вон они сколько тренируются“. Они тренируются ровно настолько, насколько отдыхают. Это природа и то, как устроен человек. Это не обмануть», — заявил Акулиничев.

Тренер посоветовал российским спортсменам формировать распорядок тренировок и жизни и разделять работу от отдыха. Только в таком случае придет успех.

Также он рассказал, что сейчас работает с тремя иностранными спортсменами, большую часть жизни проведшие в Северной Америке. На тренировках они выкладываются на полную, а за пределами зала переключаются на обычную жизнь.

В заключение эксперт отметил, что постоянные размышления о карьере и тренировках перенасытят мозг, восприятие новой информации остановится, и развитие человека остановится. Поэтому важно отдыхать и разгружать себя от лишней информации.