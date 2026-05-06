Бадминтонисты из Одинцова выиграли 17 медалей в Красноармейске

Межрегиональный юношеский турнир по бадминтону памяти заслуженного тренера России Б. В. Глебовича прошел с 1 по 3 мая в Красноармейске. Воспитанники спортшколы «Одинцово» завоевали 17 медалей в разных возрастных категориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из разных регионов. Представители Одинцовского округа показали высокие результаты во всех разрядах — от одиночных до парных и смешанных.

«Успех сопутствовал нашим ребятам во всех категориях», — отметил руководитель МБУ ДО СШ «Одинцово» Владимир Леонтьев.

Он уточнил, что победителями стали Вероника Базутина в одиночном разряде до 11 лет, Артем Шинкин в одиночном разряде до 13 лет, Дарья Малашенко в паре до 15 лет, а также Юлия Бегун и Вероника Базутина в паре до 13 лет.

Серебряные медали завоевали Дарья Малашенко в одиночном разряде до 15 лет, Родион Алексеев и Данила Григоренко в паре до 11 лет, Данила Григоренко и Вероника Базутина в смешанном разряде до 11 лет, Артем Шинкин и Дарьяна Цецулина в смешанном разряде до 13 лет.

Бронзовыми призерами стали Юлия Бегун, Дарья Караваева, Родион Алексеев, Данила Григоренко, Амина Алиева, Иван Никитин, Саша Каменщиков, Ева Крий, Вика и Аня Радыгины, Ева Денщикова, Владислав Жарких и другие спортсмены. Дарья Малашенко по итогам турнира завоевала медали всех трех достоинств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.