Автоинспекторы напомнили участникам забега правила дорожной безопасности

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В экопарке Губайловский в городском округе Красногорск состоялся забег, приуроченный ко Всемирному дню здоровья. Участники мероприятия не только активно провели время на свежем воздухе, но и получили возможность повторить правила дорожного движения, благодаря сотрудникам Госавтоинспекции городского округа Красногорск, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Красногорск напомнили жителям муниципалитета о важности соблюдения правил дорожного движения. Спортсменам были вручены стильные световозвращающие аксессуары.

Световозвращающие элементы сделают пешеходов заметными на дороге, особенно в тёмное время суток. Такие аксессуары — отличное напоминание о необходимости соблюдать правила безопасности. Госавтоинспекция стремится повысить осведомлённость участников дорожного движения и снизить количество аварий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.