сегодня в 17:56

Автоинспекторы Красногорска выступили на спартакиаде в Подмосковье

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Красногорск приняли участие в XIII зимней спартакиаде, которая прошла 22 февраля на курорте «Сорочаны» в Дмитровском округе. В соревнованиях выступили более тысячи полицейских со всего региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тринадцатая зимняя спартакиада объединила команды управления и всех территориальных подразделений Госавтоинспекции Московской области. Спортивный праздник прошел на базе курорта «Сорочаны» и собрал свыше тысячи участников.

На церемонии открытия спортсменов приветствовали главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Подмосковья генерал-майор полиции Виктор Кузнецов, фигуристка Ирина Слуцкая и советник председателя общества «Динамо» генерал-майор милиции в отставке Владимир Тимошин.

Автоинспекторы соревновались в лыжной эстафете, стрельбе из пневматического оружия, фигурном вождении автомобиля и перетягивании каната. Также прошли веселые старты: участники на скорость катали друг друга на тюбинге и преодолевали дистанцию на пятиместных надувных лыжах.

Победу одержала команда отдела Госавтоинспекции Одинцовского городского округа. Второе место занял коллектив 15-го батальона дорожно-патрульной службы, третье — сотрудники 7-го батальона дорожно-патрульной службы.

Организаторы отметили, что такие соревнования помогают поддерживать физическую подготовку личного состава и укрепляют профессиональные и дружеские связи между подразделениями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.