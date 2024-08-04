Авербух: не надо стыдиться зарабатывать

В жизни все надо пытаться попробовать и не надо стыдиться зарабатывать, сказал участникам форума «Территория смыслов» Чемпион Олимпийских игр Илья Авербух, передает корреспондент РИАМО.

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду добавил, что заработок — это обязательная составляющая работы.

«Особенно для мужчины, который ведет за собой семью, хороший заработок — это необходимость», — сказал фигурист.

Также он добавил, что в жизни все надо пытаться попробовать.

Двукратный чемпион мира призвал участников форума принять, что в течение жизни человек может попробовать себя проявить во многих профессиях. И этого не нужно бояться.

«Моя работа — это мое любимое дело. Это перетекающая в мою жизнь история. Я езжу никак на работу, а я каждый день езжу заниматься любимым делом. Очень важно, чтобы и вы нашли то, что интересно именно вам и занимались этим», — сказал Авербух.

На встрече присутствовали все участники первого заезда «Семья» — 500 человек. В рамках форума гость был впервые. Илья Авербух приезжал без семьи.

С 1 по 29 августа 2024 года в Мастерской управления «Сенеж» проходит форум «Территория смыслов».